Eur, follia nella movida: pr pestato a sangue fuori dal locale

Una notte che doveva essere di musica e divertimento si è conclusa con un’aggressione e l’intervento dei soccorsi.

È accaduto tra sabato e domenica nella zona dell’Eur, dove un uomo è stato brutalmente picchiato all’esterno del Fiesta, uno dei principali locali estivi della Capitale.

L’episodio si è verificato nelle vicinanze di un distributore di carburante lungo via delle Tre Fontane.

A dare l’allarme sono stati alcuni presenti che hanno contattato il Numero Unico per le Emergenze segnalando la presenza di una persona ferita a terra dopo una violenta colluttazione.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato l’uomo con evidenti segni dell’aggressione.

La vittima, che lavorerebbe come pr nel settore dell’intrattenimento notturno, presentava diverse escoriazioni e contusioni al volto. Dopo le prime cure è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso.

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato al pestaggio. Al momento non è noto se l’aggressione sia stata preceduta da una discussione, da un litigio nato all’interno del locale o da altre situazioni maturate nel corso della serata.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona che potrebbero aver immortalato momenti utili alle indagini.

Nelle prossime ore sarà fondamentale anche il racconto della vittima, che potrebbe fornire elementi decisivi per identificare gli autori dell’aggressione e comprendere il contesto in cui è maturata la violenza.

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