Eur, follia nella notte: lancia un sasso e spacca il vetro di un bus Atac, denunciato 23enne

Notte di paura e follia nel cuore dell’Eur, dove un autobus di linea dell’Atac è stato preso a sassate mentre si trovava in pieno servizio con i passeggeri a bordo.

Il grave episodio è avvenuto intorno alle 2:20 della notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio 2026 in viale America, a pochi passi dalla stazione della metropolitana.

Un ragazzo di 23 anni, cittadino tunisino con precedenti specifici e già noto agli archivi giudiziari, ha scagliato con inaudita violenza un grosso masso raccolto dalla strada contro un mezzo della linea 705 che transitava in quel momento lungo l’arteria del quartiere monumentale.

Vetro in frantumi e frenata d’emergenza

L’impatto della pietra è stato violentissimo, centrando in pieno e mandando in frantumi il vetro anteriore laterale destro del mezzo pubblico.

Le schegge di vetro sono volate all’interno dell’abitacolo, scatenando il panico tra i passeggeri della linea notturna.

Sentendo il colpo e avvertendo le urla dei passeggeri spaventati, il conducente dell’Atac ha dimostrato prontezza di riflessi: ha inchiodato bruscamente, arrestando la corsa del bus al centro della carreggiata per sincerarsi delle condizioni dei presenti e mettere in sicurezza il mezzo.

Fortunatamente, nonostante la forte decelerazione e la pioggia di cristalli, non si sono registrati feriti né tra i viaggiatori né tra il personale di bordo.

Il blitz dei Carabinieri e il blocco del ventitreenne

La centrale operativa del 112, allertata dalle chiamate d’emergenza dei passeggeri e dello stesso autista, ha dirottato immediatamente sul posto le pattuglie del Nucleo Radiomobile di Roma.

I militari, giunti in viale America nel giro di pochissimi minuti, hanno raccolto le testimonianze e la descrizione dell’aggressore, mettendosi subito sulle sue tracce.

La caccia all’uomo è durata poco: il 23enne è stato individuato e bloccato a breve distanza dal luogo del raid, ancora visibilmente agitato.

Il bilancio giudiziario: Accompagnato in caserma per le procedure di fotosegnalamento, il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica. Dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Per gli utenti del bus, intanto, l’Atac ha dovuto predisporre una vettura sostitutiva per consentire il completamento del tragitto dopo i rilievi scientifici di rito.

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