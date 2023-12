Eur, furto in una boutique di borse griffate

Un colpo di circa 40 mila euro è questo il bilancio di un furto commesso in via Siviglia, all’Eur, poco dopo la mezzanotte del 15 dicembre 2023. Dove dei ladri professionisti sono riusciti ad intrufolarsi forzando la porta di ingresso di una boutique e hanno rubato 30 borse griffate. Tre ladri con il volto nascosto da cappellino e bandane, sono entrati nell’esercizio commerciale e agito in pochi minuti.

Dopo aver rubato le borse, sono poi fuggiti su un’auto nera. Sul posto la proprietaria del negozio, allertata dall’allarme, e la polizia di Stato con gli agenti del commissariato Esposizione e la squadra della scientifica al lavoro per rintracciare la banda. Le indagini sono in corso.