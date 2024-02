Eur: Nasconde contanti e hashish in garage, arrestato

E’ stato arrestato dagli agenti del commissariato Colombo della Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di importanti quantitativi di droga, un bilancino di precisione e soldi contanti. Trattasi di un uomo di 32 anni, cittadino italiano.

Le attività di contrasto allo spaccio della Polizia di Stato hanno permesso di arrestare uno spacciatore, già sospettato di condurre un’attività di compravendita, mentre si trovava a bordo di uno scooter in zona Colombo, a Roma sud. Al momento del fermo, l’uomo aveva con sè 2 kg di hashish.

Subito dopo, condotto alla sua abitazione, gli agenti hanno perquisito l’alloggio trovando altra sostanza che ha fatto arrivare il totale a quasi 6 kg di hashish e in totale 6.200 euro in contanti. Non solo. La polizia era a conoscenza che l’uomo spesso si recava in un garage della zona, lo hanno raggiunto e perquisito trovando ancora cocaina, hashish e un bilancino di precisione per pesare la sostanza e poi rivenderla al dettaglio.

Sempre in zona Colombo, gli agenti hanno fermato un veicolo con a bordo un uomo e una donna. Sentendo un forte odore provenire dall’abitacolo, gli agenti hanno chiesto se i due fossero in possesso di droga, e inizialmente l’uomo ha negato. Invitato ad aprire lo zaino che aveva con sè, ha subito cambiato versione ammettendo di avere hashish. Nella casa del fermato, la polizia ha trovato oltre 96 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga.