Evasione fiscale, sequestrati oltre 71mila euro a una ditta di Montalto di Castro

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Tarquinia ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Civitavecchia, Dott. Matteo Ferrante.

La misura ha riguardato la titolare di un’azienda operante nel settore della cura del paesaggio, indagata per evasione fiscale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/2000, per aver omesso di versare imposte per oltre 71mila euro nel 2022.

L’operazione: evasione scoperta dopo controlli mirati

Il provvedimento è arrivato al termine di un controllo fiscale approfondito da parte delle Fiamme Gialle di Tarquinia. Gli accertamenti hanno evidenziato che la titolare non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2022, sottraendo così una somma consistente alle casse dello Stato.

Alla luce di queste risultanze, la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha richiesto e ottenuto un sequestro per un valore equivalente all’importo evaso, considerato come profitto del reato tributario.

Beni sequestrati

Durante l’esecuzione del provvedimento, i finanzieri hanno proceduto al sequestro delle disponibilità finanziarie e di un autoveicolo di proprietà della titolare dell’impresa, in conformità all’articolo 321 del codice di procedura penale.

Il contrasto all’evasione fiscale

Questa misura si inserisce in un’azione più ampia di contrasto all’evasione fiscale portata avanti dalla Guardia di Finanza.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.