F. De Gregorio (Azione). “Presentata Mozione censimento segnaletica stradale a Roma”

«Censire i segnali stradali sull’intero territorio capitolino per identificare quelli danneggiati, mancanti o poco visibili e provvedere immediatamente a ripristinarli o sostituirli. Questo quanto ho chiesto con una mozione ex art. 109 protocollata in questi giorni, che conto di discutere quanto prima in aula Giulio Cesare.

Per farlo si potrebbe istituire una commissione tecnica con esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, ma già attraverso la collaborazione della cittadinanza e l’attivazione di una linea telefonica dedicata alle segnalazioni si raggiungerebbero ottimi risultati.

La rete stradale capitolina, tra viabilità principale e secondaria, è lunga circa 8.000 chilometri. La maggior parte della segnaletica che insiste su quest’area è danneggiata, usurata da tempo e agenti atmosferici, vandalizzata, nascosta da alberi, pali e cartelloni pubblicitari. Una sorte altrettanto triste è toccata anche a quella orizzontale, che spesso risulta illeggibile a causa dell’incessante azione del passaggio dei veicoli sull’asfalto e della pioggia. Porre un immediato rimedio è indispensabile non solo per una questione di decoro: i segnali stradali sono indispensabili, infatti, a garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni».

Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.

