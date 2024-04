Fa una videochiamata, e viene preso a pugni in mezzo alla strada: uomo rapinato dello smartphone

Neanche il tempo di comporre il numero per effettuare una videochiamata in strada, quando è stato colpito con un pugno da un uomo che poi gli ha rubato lo smartphone. È quanto successo lo scorso Mercoledì in via Vicenza, vicino alla stazione Termini, nella zona di Castro Pretorio.

Il ladro, dopo la rapina, è scappato con il bottino. Sul posto, allertati, sono accorsi gli agenti del commissariato Viminale.

I poliziotti grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno individuato in un 23enne egiziano l’autore della rapina e lo hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

