Fabio Rampelli, il volto del centrodestra per sfidare Gualtieri a Roma?

Con Roberto Gualtieri sempre più vicino alla ricandidatura come sindaco di Roma, il centrodestra è al lavoro per individuare il suo campione per il Campidoglio. Tutti gli indizi portano a Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e figura di punta di Fratelli d’Italia (FdI).

Per Rampelli, questa potrebbe essere l’occasione per riscattarsi dopo l’esclusione dal Governo e la mancata corsa per la presidenza della Regione Lazio.

Ma non si tratta solo di una competizione elettorale: sul piatto c’è la possibilità di rafforzare il suo ruolo all’interno di FdI e, al tempo stesso, incidere sul futuro assetto del partito.

Nuove dinamiche in Fratelli d’Italia:

La potenziale candidatura di Rampelli arriva in un momento di trasformazione per Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni, impegnata a mantenere il partito coeso, deve affrontare il consolidarsi di una terza corrente interna.

Accanto al tradizionale duello tra meloniani e rampelliani, sta emergendo il gruppo guidato da Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e volto storico di FdI.

Questa nuova fazione, definita informalmente “i Lollo”, sta guadagnando consensi, mettendo a rischio la consolidata leadership a due poli.

Per frenare questa crescita e ricompattare il partito, Meloni sembra pronta a fare concessioni strategiche ai rampelliani.

Una di queste potrebbe essere proprio la candidatura di Rampelli a sindaco di Roma, una scelta che sarebbe accompagnata da ruoli di rilievo in settori cruciali come la sanità del Lazio.

Roma, tra politica e strategia:

La sfida per il Campidoglio non è solo una questione amministrativa. È una partita che va ben oltre i confini di Roma, intrecciandosi con i futuri assetti del centrodestra.

Rampelli potrebbe approfittare di questa opportunità per riaffermare la sua influenza politica, posizionandosi come il candidato in grado di competere per la guida della Capitale e, al contempo, rafforzare la sua posizione nel partito.

