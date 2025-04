Roma saluta Antonello Fassari: l’ultimo addio nella Chiesa degli Artisti

Sarà la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, il luogo dove martedì 8 aprile alle ore 11:00 si terrà l’ultimo saluto ad Antonello Fassari, scomparso sabato 5 aprile all’età di 72 anni, dopo aver lottato contro una malattia silenziosa e spietata.

Un dolore improvviso, seppur annunciato, che ha scosso il mondo dello spettacolo e tutti coloro che negli anni hanno riso, pianto e si sono affezionati al suo volto, alla sua voce, alla sua straordinaria capacità di raccontare l’animo umano.

Il suo Cesare de “I Cesaroni”, l’oste burbero e affettuoso del quartiere Garbatella, resterà nella memoria collettiva come uno dei personaggi più amati della fiction italiana.

E proprio da Publispei, casa di produzione della serie attualmente in fase di rilancio, è arrivata la notizia delle esequie. Un ritorno sul set che Antonello, forse, sognava di vivere ancora una volta, con i vecchi compagni di viaggio.

Tra le voci più commosse, quella di Claudio Amendola, amico fraterno e collega storico:

“Ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che se ne va. È dura anche solo parlarne. Mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù”.