850 bambini uniti per l’autismo: a scuola si impara anche ad accogliere

Il 2 aprile 2025 nei plessi dell’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro di Colli Aniene si sono svolti eventi speciali per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo con varie attività organizzate insieme a “Piccoli Giganti Onlus”.

Grazie alla dirigente scolastica prof. Avv. Adelaide D’Amelia, tutte le classi – dall’infanzia alle medie – hanno vissuto un momento di aggregazione e inclusione a 360°.

“Un’iniziativa che dimostra quanto sia importante sensibilizzare, educare e condividere esperienze dentro e fuori la scuola. Come Asd Fares Taekwondo, sosteniamo con entusiasmo questo tipo di eventi – ha dichiarato il Maestro Simone Salvatori – e ci complimentiamo con chi ha reso possibile questa mattinata così importante“.

“In ogni plesso – spiegano dalla Piccoli Giganti Onlus – abbiamo realizzato uno striscione multicolorato, dove ogni bambino è poi sfilato sotto.

Abbiamo preparato l’inno d’Italia nella Lis (Lingua Italiana dei Segni). Questa attività è stata offerta dalla nostra associazione e 850 bambini hanno imparato a segnare l’inno e sono stati fantasticamente bravi!

Tutti i bambini hanno colorato ed appeso al collo il simbolo dell’infinito. Un grazie speciale alla prof.ssa Valeria Mancaruso per aver realizzato il disegno e la locandina.

La locandina – concludono – è stata colorata a mano dalle quarte e quinte della scuola primaria e alcune mamme ci hanno aiutato ad affiggerle nei vari negozi del quartiere e nel mercato“.

Le dottoresse dell’istituto di Ortofonologia, il primo di Italia, hanno realizzato dei bellissimi laboratori con tutti i bambini.

Alla giornata sono intervenuti ed hanno contribuito alla buona riuscita dell’appuntamento la Dott.ssa Donatella Manca dirigente dell’Ufficio Inclusione del IV Municipio, la Dott.ssa Simona D’Errico Presidente Istituto Ortofonologia, l’Avv. Pasquale Russo Presidente del Consiglio di Istituto, la Dott.ssa Luigina Basilici Presidente dell’Associazione Piccoli Gicanti.

* Ortofonologia

(etimologia: dal greco orthós = corretto, phōnḗ = suono, lógos = discorso, studio)

È la disciplina che studia la corretta pronuncia dei suoni di una lingua. L’ortofonologia riguarda il modo in cui si articolano e si emettono i suoni quando si parla, con attenzione particolare a regole di dizione, accenti, intonazioni, vocali, consonanti e pause. Non è solo una questione “da attori” o da professionisti della voce: conoscere le basi dell’ortofonologia aiuta a comunicare in modo più chiaro, efficace e piacevole.