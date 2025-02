Taekwondo Fight Day: sport, rispetto e crescita contro il bullismo

Sabato 15 febbraio 2025 un centinaio di giovani atleti si sono recati al Palasantoro di via Vertumno, al Tiburtino, per dare vita al Taekwondo Fight Day.

L’iniziativa è stata organizzata dalla vulcanica Asd Fares Taekwondo e vi hanno partecipato molte tra le realtà laziali come la Competition, San Lorenzo, Olimpia Club, Asd Taekwondo Civitavecchia, Asd Tricoli Salario, Ciong Ryong e Asd Bellator.

Hanno assistito allo *sparring mattutino il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e l’assessora alle politiche giovanili Annarita Leobruni mentre l’ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha presenziato all’esame per l’avanzamento di cintura che si è tenuto nel pomeriggio.

Questo evento fa parte del “progetto a scuola di Taekwondo – contro il bullismo – taekwondonna” portato avanti dalla ASD Fares Taekwondo.

“Un evento bellissimo – ha dichiarato l’assessora Leobruni – dove il rispetto per l’altro, l’amicizia, le regole di comportamento e soprattutto lo sport, hanno parlato e parlano ogni giorno ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, a tutti gli adulti, contro il bullismo.

Un modo sano di imparare la vita insieme all’altro, rispettandone i punti di forza e debolezza dove costruire insieme una comunità.

Il Municipio Roma IV, sempre più un municipio di sport”.

*Sparring:

Lo sparring è un allenamento di combattimento controllato, utilizzato per migliorare tecnica, strategia e resistenza. Aiuta a perfezionare i colpi, la velocità e i riflessi in un contesto simile a quello di una gara, ma con un’intensità regolata in base al livello dei praticanti. È un momento di crescita reciproca, dove il rispetto e il controllo sono fondamentali.

Il Taekwondo

Il Taekwondo è un’arte marziale coreana e dal 2000 sport olimpico che combina tecniche di calci e pugni con una forte enfasi sulla disciplina e il rispetto reciproco. Oltre al combattimento, include la pratica delle “forme” (poomsae), sequenze di movimenti codificati contro avversari immaginari, e il “freestyle”, che unisce elementi marziali a coreografie acrobatiche.

Nel combattimento sportivo, l’obiettivo è accumulare punti colpendo con precisione la corazza di protezione o il caschetto; chi per primo si aggiudica 2 round vince. Gli incontri sono suddivisi per categorie di peso e al livello di colore di cintura degli atleti.

La pratica del Taekwondo favorisce lo sviluppo atletico e contribuisce alla prevenzione del bullismo, promuovendo fiducia in sé stessi, autocontrollo e rispetto per l’altro.

Asd Fares Taekwondo

Per praticare il Taekwondo o anche solo per avere ulteriori informazioni su questa disciplina sportiva è possibile contattare il Maestro Simone Salvatori al 3924365648.

L’ASD Fares Taekwondo prepara atleti di tutte le età in un ambiente accogliente e stimolante, tra passione, disciplina e divertimento. La palestra si trova a Pietralata, in Vicolo del Casale Rocchi 102, e offre corsi per principianti ed esperti. Più volte al mese la società è impegnata in gare in tutta Italia e durante l’estate si tengono presso la struttura centri estivi ricchi di attività.

Complimenti a Navalee, Giovanni, Edoardo, Asia, Andrea, Leonardo, Viola, Ricardo e le due Nicole per aver superato brillantemente l’esame per il passaggio di cintura.

