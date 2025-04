Passeggiata del Gelsomino, inaugurato percorso pedonale

Nuovo volto per la Passeggiata del Gelsomino: conclusi gli interventi giubilari, realizzati da Società Giubileo, che hanno portato anche alla riqualificazione di via della Stazione Vaticana e del sottopasso pedonale Gregorio VII.

Il progetto, che ha riguardato l’area del Municipio XIII, ha previsto la riqualificazione della passeggiata del Gelsomino e la via della Stazione Vaticana con nuovi spazi naturali e di socialità, che diventano nuovi luoghi pubblici per la città e per chi la vive, sia in chiave evento giubilare che per residenti e visitatori.

Il percorso pedonale si snoda dal binario 1 della Stazione ferroviaria di San Pietro attraverso la suggestiva “Passeggiata del Gelsomino”, per arrivare a Piazza del Sant’Uffizio passando da Via della Stazione Vaticana e Via di Porta Cavalleggeri, per una lunghezza circa 1 Km costeggiando in parte le Mura Vaticane.

La passeggiata è stata valorizzata attraverso interventi mirati ad esaltare le qualità già presenti, concentrandosi sul percorso lineare e sull’area verde recintata nella zona nord. Nello specifico, si tratta di interventi relativi a patrimonio naturale, pulizia e manutenzione degli impianti.

Lungo il tratto lineare si è lavorato per reintegrare il sistema di rincospermi, che nel tempo ha perso alcuni esemplari, pulire le aiuole e ripristinare l’impianto di irrigazione. Le opere in ferro, tra cui la ringhiera di separazione dalla ferrovia e il parapetto, sono state tinteggiate, così come i paramenti murari.

Inoltre, le luci segna passo danneggiate sono state sostituite e rimesse in funzione. L’area giardino nord, situata in corrispondenza dell’innesto della nuova pista ciclabile e in precedenza poco accessibile, è stata ripulita e arricchita con arredi per la sosta e illuminazione fotovoltaica.

Il suolo è stato coperto con ghiaia per ridurre gli interventi di manutenzione legati alla vegetazione spontanea. Infine, il parapetto, attualmente troppo basso, è stato adeguato alle normative con un nuovo elemento in armonia con quello del percorso lineare.

Via della Stazione Vaticana

L’intervento mira alla riqualificazione della passeggiata attraverso un progetto di pavimentazione unitario e continuo, che metta in valore il patrimonio storico e culturale delle Mura Vaticane.

Lungo la discesa di Via della Stazione Vaticana, un parcheggio assolato è ora sostituito da un giardino per una pausa all’ombra degli alberi, prevedendo anche la ripavimentazione dell’area in asfalto con materiali naturali e drenanti.

I percorsi principali – uno lungo le mura e uno lato strada – sono caratterizzati da basaltina di Bagnoregio con ricorsi in beola. La parte di sosta invece è stata arricchita da spazi naturali, con diverse specie arbustive e arboree oltre a 7 arredi seduta in travertino e un porta biciclette.

Le alberature si articolano in cercis siliquastrum disposti a filare lungo la strada, alberature di piccola taglia che segnano il percorso longitudinale, nell’area di sosta invece sono state inserite delle Gleditsia Triacanthos ‘Inermis’ e Gleditsia Triacanthos ‘Sunburst’ alte e dalla chioma ampia e vaporosa.

Le isole verdi sono caratterizzate anche da specie tipiche della macchia mediterranea come la lavanda la salvia il timo e il rosmarino, ma anche altre arbustive.

Gli alberi in filari e le alberature esistenti invece sono caratterizzate da uno strato di edera nana tappezzante. L’intervento ha inoltre previsto l’allargamento dell’area permeabile alla base delle alberature esistenti.

L’area pedonale è stata dotata di una pavimentazione drenante con inerti naturali, utile per la gestione delle acque meteoriche. Sull’intera area d’intervento, nuove alberature portano ombra implementano la biodiversità; infine, è stata migliorata l’illuminazione pubblica del giardino attraverso l’inserimento di nuovi pali illuminanti.

Sottopasso Gregorio VII

Il sottopasso di Via Gregorio VII è uno dei principali punti di accesso per i turisti e pellegrini che arrivano a visitare la Basilica di San Pietro provenendo dalla Stazione Vaticana o dal Terminal Gianicolo.

L’infrastruttura permette l’attraversamento pedonale di via di Porta Cavalleggeri in sicurezza, tramite rampe di scale molto basse e lunghe, affiancate da rampe che garantiscono il superamento delle barriere architettoniche.

La riqualificazione mira a rendere lo spazio maggiormente sicuro e visibile dall’esterno. Il profilo lineare dona allo spazio un’illuminazione più omogenea e continua.

