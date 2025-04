Bando Caldaie, proroga di un anno per la sostituzione dei vecchi impianti

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale la proroga del Bando Caldaie, la cui scadenza viene quindi posticipata al 30 aprile 2026.

«Si tratta dell’Avviso pubblico per la sostituzione di impianti termici inquinanti grazie al quale la Regione Lazio vuole consentire a tutti i cittadini residenti nelle zone dell’agglomerato urbano di Roma e della Valle del Sacco di sostituire gli impianti termici domestici per la climatizzazione invernale di vecchia generazione con quelli meno inquinanti e più efficienti dal punto di vista energetico.

Un aiuto concreto alle famiglie che mettiamo a disposizione anche per il prossimo anno al fine di ampliare il più possibile la platea e dare modo a più persone di usufruire del finanziamento» spiega l’assessore all’Ambiente, Transizione Energetica, Turismo e Sport, Elena Palazzo.

Il bando, avviato la scorsa estate, sta ottenendo una buona risposta da parte della popolazione. Sono stati infatti già spesi oltre 600mila euro.

«Ci auguriamo che la proroga concessa consenta l’utilizzo dell’intera somma – precisa l’assessore Palazzo – È per noi importante che queste risorse vengano sfruttate al meglio dai cittadini per contribuire tutti insieme al raggiungimento agli obiettivi di decarbonizzazione. Un’azione che rientra nell’ambito delle politiche regionali per la tutela della qualità dell’aria e per la riduzione dell’inquinamento atmosferico».

Le domande dovranno essere inviate on-line mediante la piattaforma GeCoWEBPlus.

