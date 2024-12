Falsa disabile parcheggia con contrassegno contraffatto: denunciata 67enne

Una donna di 67 anni è stata denunciata dalla Polizia Locale di Roma Capitale per aver occupato abusivamente uno spazio riservato ai disabili utilizzando un contrassegno falsificato.

L’episodio è avvenuto nella zona Cipro, in via degli Ammiragli, durante i consueti controlli sulle soste irregolari effettuati da una pattuglia del I Gruppo Prati della Polizia Locale.

Apparentemente, il contrassegno esposto sulla vettura sembrava autentico e conforme, ma un’ulteriore verifica da parte degli agenti ha rivelato la contraffazione: la scadenza del permesso era stata alterata e risultava in realtà scaduta nel 2023.

Accertata la frode, gli agenti hanno immediatamente ritirato e sequestrato il contrassegno, ponendo fine all’uso illegittimo dello stesso. La donna è stata denunciata per contraffazione.

Dall’inizio dell’anno, la Polizia Locale di Roma ha intensificato i controlli sui permessi per disabili, verificandone oltre 35 mila grazie all’uso di dispositivi RFID a lettura ottica, che consentono di accertare in tempo reale l’autenticità dei contrassegni esposti.

Parallelamente, sono stati eseguiti quasi 40 mila interventi per contrastare comportamenti illeciti che sottraggono indebitamente gli spazi riservati alle persone con disabilità.

