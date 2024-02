Fast & Furious sulla Togliatti: Contromano sull’auto rubata, finisce contro vetture in sosta

No, non siamo in uno dei film di Fast & Furious, ma in viale Palmiro Togliatti. Dove qui un inseguimento da brividi è finito con un incidente stradale e un arresto. Il fatto è cominciata intorno alle 4:00 di stanotte (Martedì 13 Febbraio 2024) quando una Peugeot 206, risultata rubata, è stata vista mentre viaggiava nel senso contrario di marcia a forte velocità.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma l’hanno intercettata e hanno intimato l’alt al conducente che però non si è fermato. Ne è scaturito un inseguimento anche con l’ausilio di altre autoradio dei militari dell’Arma. Il conducente al fine di sottrarsi al controllo ha eseguito manovre spericolate, ha inoltre sfiorato un carabiniere fermo al lato della carreggiata rischiando di investirlo.

A causa della perdita del controllo, l’auto del fuggitivo ha terminato la marcia contro altri veicoli parcheggiati al civico 727 della stessa via (zona Centocelle-Alessandrino). Poi l’impatto contro una gazzella dei carabinieri che lo stava inseguendo.

L’uomo ha abbandonato la Peugeot e ha tentato fuga a piedi ma è stato raggiunto dai militari con cui ha ingaggiato una breve colluttazione. Poi è stato arrestato e portato via. L’uomo fermato è risultato illeso in uno stato di alterazione psicofisica per cui non si esclude che avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura.