Fast & Furious sulle strade della Capitale: prima si scaglia contro la volante poi si nasconde in un garage

Un giovane marocchino di 19 anni con precedenti penali è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento a bordo di uno scooter rubato nella periferia est di Roma. Il ragazzo, che ha rischiato di provocare diversi incidenti e di investire alcuni passanti durante la sua fuga, è stato fermato dagli agenti del VI Distretto di Polizia Casilino.

La fuga:

Tutto è iniziato quando gli agenti hanno intimato l’alt al giovane, che era alla guida di uno scooter a tutta velocità su via dell’Acqua Vergine. Invece di fermarsi, il ragazzo ha accelerato dando inizio a un inseguimento che si è snodato per diversi chilometri, tra vie principali e controstrade.

Durante la fuga, il giovane ha messo a repentaglio la sicurezza di sé e degli altri, bruciando semafori e incroci. Braccato dagli agenti, il ragazzo ha tentato un’ultima fuga a piedi dopo essersi schiantato contro una volante, ma è stato bloccato poco dopo.

L’arresto e le denunce:

Il ragazzo è risultato gravato da una nota di ricerca per precedenti reati commessi in zona Montesacro. È stato denunciato per ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Lo scooter, un Sym Symphony 125 rubato il mese scorso nel Quartiere Trieste, è stato sequestrato e verrà restituito al legittimo proprietario. Due agenti che hanno riportato alcune ferite durante l’arresto sono stati medicati in ospedale.

