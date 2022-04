“Felix Dies Natalis Roma” al VI Municipio

In occasione delle celebrazioni del 2775° anno dalla fondazione di Roma, il Municipio VI di Roma ospiterà la prima edizione dell’evento di rievocazione e divulgazione di storia romana: ‘Felix Dies Natalis Roma (Buon Compleanno Roma)”.

L’evento è organizzato dall’Associazione di Rievocazione Storica Auxilia Legionis – APS, con il supporto delle associazioni e gruppi storici CVLTVS DEORVM, SVODALES e LEGIO VII GEMINA.

Per l’occasione verranno allestiti tavoli didattici, riti e orazioni romane per l’approfondimento sulla vita sociale, religiosa, ludica e militare della Roma antica, arricchendo la visita con addestramenti di legionari ed arcieri orientali.

L’evento prevede anche attività per i più piccoli, con dei giochi allestiti come il tiro con l’arco.

L’ingresso è libero.

Di seguito il programma di Domenica 24 aprile 2022, presso il Parco Ivan Sbernola.

Per la mattina:

10:00 – Accensione fuoco sacro

10:15 – Attività didattiche ai tavoli

11:15 – Monologo di Marco Antonio dal “Giulio Cesare” di W. Shakespeare

11:30 – Attività ludiche per bambini (Giocare con i romani)

12:30 – Tiro con l’arco

13:30 – Pausa attività

Per il pomeriggio:

14:30 – Attività didattiche ai tavoli

15:00 – Tiro con l’arco

16:00 – Attività ludiche per bambini (Giocare con i romani)

16:45 – Monologo di Marco Antonio dal “Giulio Cesare” di W. Shakespeare

17:00 – Tiro con l’arco

17:30 – Attività ludiche per bambini (Giocare con i romani)

18:00 – Chiusura evento