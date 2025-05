Fermata in auto con droga, in casa aveva una serra: scatta l’arresto

Doveva sembrare un normale controllo stradale, uno dei tanti che i Carabinieri della Compagnia di Pomezia effettuano quotidianamente sul litorale romano. Ma quello che è accaduto a Torvaianica ha preso, nel giro di poche ore, una piega decisamente inaspettata.

Una donna di 56 anni, italiana e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato con un posto di blocco lungo le strade della località costiera: la donna viaggiava da sola a bordo della sua auto, quando è stata fermata dai militari per un controllo di routine.

Niente di strano all’apparenza, fino a quando i Carabinieri non hanno trovato, ben nascosto in un barattolo di plastica, due involucri contenenti circa 6,5 grammi di marijuana.

Una quantità non enorme, ma abbastanza da far scattare i sospetti e giustificare un controllo più approfondito. Così, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione della donna, situata a poca distanza, nel territorio del comune di Roma.

Ed è qui che la vicenda ha preso una piega quasi cinematografica.

Nel retro della casa, in un locale adibito a magazzino, i militari hanno scoperto una vera e propria serra artigianale, completa di lampade, ventilazione e tutto il necessario per la coltivazione indoor.

Al suo interno, nove piante di marijuana in piena crescita. Ma non è finita qui: dentro un bidone industriale, ben nascosto, sono stati rinvenuti anche quattro chili di sostanza vegetale già essiccata, pronta per essere confezionata e, con ogni probabilità, immessa sul mercato.

Assieme alla marijuana, sono stati trovati anche bilancini di precisione, fertilizzanti e materiali per il confezionamento: strumenti tipici del piccolo spaccio.

La donna è stata arrestata sul posto e accompagnata in caserma. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata successivamente posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.