Festa dei nonni nel V Municipio

A. C. - 3 Ottobre 2022

Domenica 2 ottobre 2022 la festa dei nonni ha avuto due ‘celebrazioni’ a Tor Tre Teste.

La prima alla Mistica, al Parco Tutti Insieme, dove, grazie alle strutture messe a disposizione della polizia sono state effettuate delle visite mediche e si è avuta un’esposizione di auto storiche.

In via Davide Campari presso il Giardino dei Demar si è tenuta una bella e significativa festa in onore dei nostri simpatici anziani.





Festa dei nonni anche al Quarticciolo, con pranzo e ballo al Centro Anziani L. Petroselli.

E nel primo pomeriggio, gradita visita del Presidente del V Municipio Roma Mauro Caliste che, dopo aver portato i suoi saluti ed auguri, si è unito agli anziani ascoltando la musica e persino ballando.