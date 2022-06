Festa del 2 giugno ai Fori Imperiali

Torna, dopo le restrizioni per il Covid-19, la tradizionale cerimonia del 2 giugno per la Festa della Repubblica, proclamata con il referendum che nel 1946 abolì la monarchia.

In occasione dell’anniversario in via dei Fori Imperiali si svolgerà la parata militare, mentre nel cielo si esibiranno le Frecce Tricolore.

Dalle 5 saranno chiuse al traffico via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, piazza d’Ara Coeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla (tra piazza di Porta Capena e viale di Porta Ardeatina).

Da inizio servizio alle 13,30 circa saranno deviate le linee di bus. Da inizio servizio a cessate esigenze saranno chiuse le stazioni Colosseo e Circo Massimo della metro B.

Sempre il 2 giugno saranno sospesi i lavori di realizzazione della fermata Colosseo della linea C. La metro B sarà quindi in servizio per l’intera giornata.

