Festa del Cinema ma non in periferia

“La Festa del Cinema è un evento cittadino che dovrebbe uscire dai soliti luoghi tradizionali e diventare patrimonio di tutta la città. Portare il grande cinema, la sua cultura, la sua storia, i suoi protagonisti, nei quartieri periferici, utilizzando ad esempio le sale dei Teatri in Comune di Ostia, Quarticciolo, Torbellamonaca, nella stessa Cinecittà, o in altre location dei quartieri periferici, rappresenterebbe un piccolo passo per accorciare le distanze, avvicinare le istituzioni ai cittadini e condividere e coinvolgere l’intera città” ha dichiarato Dario Nanni consigliere comunale della Lista Calenda e membro della commissione cultura.

“Mesi fa ho presentato un atto – prosegue Nanni – che chiedeva di svolgere alcune iniziative come proiezioni, convegni, presentazioni, nelle zone periferiche della città, che per le solite lungaggini burocratiche non è ancora approdato in aula”.

“Lo aveva detto pubblicamente lo stesso Sindaco, durante un’iniziativa a Torbellamonaca, che era giusto organizzare qualche evento della Festa del Cinema nelle periferie della città, ma anche durante questa edizione nessuna novità in merito.

Mi auguro – conclude Dario Nanni – che al più presto l’atto di indirizzo che ho presentato venga discusso e approvato e che già dalla prossima edizione della Festa del Cinema arrivi anche in periferia, perché sarebbe un appuntamento culturale straordinario per le periferie soprattutto e per far appassionare al grande cinema le nuove generazioni.