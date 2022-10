Festa del cioccolato artigianale di Roma dal 21 al 23 ottobre

Per il quarto anno consecutivo torna la Festa del Cioccolato Artigianale a Villa Borghese, in Viale delle Magnolie, a due passi dal Pincio. Con il Patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive e alle pari opportunità di Roma Capitale, ancora una volta Villa Borghese godrà di una tre giorni dedicata all’artigianalità e ai prodotti buoni di cioccolato, con didattica e intrattenimento per grandi e piccini. Il tour gastronomico monotematico più famoso d’Italia è ormai di casa a Roma e le tappe sono diventate appuntamenti fissi che i cittadini aspettano.

Questo tour è portatore di “festa” nei centri storici più belli d’Italia che, oltre a rappresentare un veicolo di promozione dei prodotti sani e genuini del Made in Italy, regala tanta animazione e laboratori sul cioccolato artigianale per una cultura del consumo consapevole e responsabile.

Promuovere le proprietà benefiche del cioccolato artigianale è diventato l’argomento più proposto a livello mondiale, ma ogni volta vien fuori un elemento nuovo che ci stupisce e ci invoglia ancor di più a scegliere il cioccolato “VERO” rispetto a quello industriale. Antidepressivo, antiossidante, aiuta il cuore, la circolazione ed accelera il metabolismo; il cioccolato artigianale non fa male e la Festa di Roma è un’occasione unica per acquistare prodotti sani che non sono reperibili nella grande distribuzione.

I Maestri Cioccolatieri con i loro gustosi e sani prodotti rigorosamente artigianali apriranno la manifestazione venerdì dalle ore 10:00 e, ad orario continuato, resteranno aperti fino a tarda sera. Come al solito quest’anno non mancherà il CHOCO PLAY, laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, prenotabili direttamente dal sito internet www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori Romani…. la festa più dolce che ci sia sta tornando!