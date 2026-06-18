“Festa dell’Unità” di Villa Lazzaroni, presa la banda dei borseggiatori: arrestati quattro sudamericani

Si muovevano con la destrezza e la rapidità dei professionisti del crimine, mescolandosi tra i gazebo, i dibattiti e gli stand gastronomici della “Festa dell’Unità” all’Appio-Latino.

La loro scivolata notturna nel cuore di Villa Lazzaroni, in via Appia Nuova, è stata però interrotta in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro.

I militari, impegnati in un mirato e silenzioso servizio antiborseggio, hanno bloccato e arrestato una banda composta da quattro cittadini sudamericani: due donne peruviane di 23 e 38 anni e due uomini cubani di 34 e 40 anni.

Le accuse a loro carico, formalizzate d’intesa con la Procura di Roma, sono pesantissime: concorso in furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti di pagamento di provenienza illecita.

Il colpo all’anziana e il pedinamento in diretta

La banda era finita sotto la lente degli investigatori dell’Arma fin dal loro ingresso nell’area della manifestazione. I Carabinieri li hanno agganciati e pedinati a distanza mentre si muovevano in modo sospetto tra la folla, a caccia della vittima ideale.

Il blitz è scattato non appena il quartetto è riuscito a sfilare, con una mossa fulminea, la borsa a una signora romana di 71 anni, contenente contanti, documenti personali e svariate carte di credito.

Subito dopo il colpo, i quattro hanno accelerato il passo diretti verso la vicina via della Caffarelletta, dove avevano parcheggiato una Fiat Panda presa a noleggio, considerata la scialuppa di salvataggio ideale per dileguarsi nel traffico della Capitale. I militari li hanno però circondati e immobilizzati prima ancora che potessero girare la chiave nel cruscotto.

Nel bagagliaio spunta un “tesoro” in contanti e un maxi-coltello

Se la borsa dell’anziana è stata immediatamente recuperata e restituita alla vittima prima ancora che si accorgesse del furto, la successiva perquisizione all’interno dell’utilitaria ha aperto un vero e proprio vaso di Pandora.

Gli specialisti dell’Arma hanno scovato il bottino di una probabile e sistematica razzia compiuta nelle ore precedenti:

Quattro borse da donna complete di portafogli e documenti intestati ad altrettante vittime, sulle quali sono in corso gli accertamenti per la restituzione.

Un tesoretto di 2.360 euro in contanti, oltre a mazzette di banconote in valuta estera.

Numerose carte di credito e bancomat non riconducibili ai fermati.

Durante l’ispezione dell’abitacolo, sotto i sedili è spuntato anche un pericoloso coltello da cucina con una lama affilata di ben 30 centimetri. Per il possesso dell’arma bianca, i quattro sono stati anche denunciati a piede libero per porto abusivo d’armi.

Tutti residenti alla Borghesiana: vanno al direttissimo

La radiografia anagrafica svolta dai Carabinieri ha svelato che i quattro sudamericani — tutti disoccupati e con precedenti specifici — condividevano una sorta di “quartier generale” logistico della refurtiva: una casa in coabitazione nel quartiere della Borghesiana, nella periferia est di Roma.

Accompagnati nelle camere di sicurezza delle caserme dell’Arma, gli arrestati sono rimasti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo per direttissimo che si celebrerà nelle prossime ore nelle aule di piazzale Clodio.

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