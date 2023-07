Venerdì 14 luglio dalle ore 17 Festa di inaugurazione del primo settore rigenerato di Largo Mengaroni.

Sarà un pomeriggio di giochi, pizza e musica, organizzato da associazioni e residenti.

Apertura con musica, laboratori d’arte e foto alle 17.30

Saluti istituzionali e taglio del nastro alle 18.00

Festa per tutte le età • Giochi e attività per bambini • Torneo di basket • Piazza fotografica, workshop per giovani e adulti con Fabio Moscatelli • Il laboratorio: come si fa la pizza? ore 18.00

Esibizioni acrobatiche e presentazione del libro “Gioele, il mondo fuori” di Fabio Moscatelli ore 19.00

Assaggi di pizza in piazza e musica con Sonia de Nicola, Agatha Tristi e Nicola Alesini @crescocantiere ore 20

L’intervento è parte integrante del Cantiere di rigenerazione educativa CRESCO, promosso e interamente finanziato dalla Fondazione Paolo Bulgari, in collaborazione con il dipartimento DICEA dell’Università La Sapienza di Roma e con l’Associazione culturale Cubo Libro, e realizzato con il sostegno dell’Assessorato Ambiente di Roma Capitale e del VI Municipio. All’inaugurazione prenderanno parte: Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente di Roma Capitale; Nicola Franco, presidente del VI Municipio; Paolo Bulgari e Giulio Cederna, presidente e direttore della Fondazione Paolo Bulgari; Carlo Cellamare, dipartimento DICEA dell’Università La Sapienza; Claudia Bernabucci, presidente dell’Associazione Cubo Libro.