La prima chiesa dell’Agro romano costruita nel 1912 e intitolata alla Vergine Maria Immacolata alla Cervelletta ogni ultima domenica del mese di maggio viene commemorata con i festeggiamenti patronali a Tor Sapienza.

Durante la festa, che si svolge quest’anno dal 19 al 27 maggio 2024, si terranno messe solenni, la tradizionale processione, concerti, spettacoli e bancarelle gastronomiche. La comunità locale si riunirà per celebrare la propria devozione alla Madonna Immacolata e per trascorrere insieme momenti di festa e convivialità.

La festa di Maria Immacolata alla Cervelletta è un momento molto atteso dai residenti del quartiere e dai fedeli che giungono anche da altre parti della capitale per partecipare alle celebrazioni religiose e alle iniziative culturali e ricreative organizzate in occasione dell’evento. Si tratta di una tradizione radicata nel tessuto sociale della zona, che da 63 anni rinnova il legame tra la comunità e la propria fede.

Durante la settimana di festa, la chiesa Santa Maria alla Cervelletta e San Vincenzo De Paoli diventa il centro pulsante della vita spirituale e sociale del quartiere, accogliendo fedeli, visitatori e curiosi per celebrare insieme la figura della Madonna Immacolata e per partecipare alle varie attività previste nel programma. Momenti di preghiera, di riflessione e di condivisione si alternano a momenti di intrattenimento e allegria, creando un clima di festa e di comunione tra le persone.

La festa di Maria Immacolata alla Cervelletta è dunque un’occasione speciale per rinnovare la propria fede, per riscoprire le proprie radici e per vivere insieme momenti di gioia e di condivisione. Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia immergersi nell’atmosfera magica e suggestiva di una tradizione secolare, che continua a vivere nel cuore della comunità romana.

