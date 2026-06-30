Festa di San Pietro e Paolo, blitz anti-abusivismo a Roma e Ostia: sequestrate merci e tonnellate di cibo sulle spiagge

Un fine settimana lungo blindato dalle pattuglie dei vigili urbani per arginare i mercati illegali all’ombra dei monumenti e sul bagnasciuga.

In occasione delle festività dei Santi Pietro e Paolo, patroni della Capitale, la Polizia Locale di Roma Capitale ha messo in campo un piano di vigilanza rafforzato. L’obiettivo era garantire la sicurezza e il decoro nelle zone a più alta densità di turisti e romani, setacciando da cima a fondo le vie del Centro Storico e il litorale di Ostia.

Il Comando Generale ha schierato un dispositivo integrato composto dagli specialisti della Direzione Sicurezza Urbana – in particolare l’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) – affiancati dagli agenti territoriali del I Gruppo Centro e del X Gruppo Mare.

I caschi bianchi hanno operato sia in divisa, come presidio visivo, sia in abiti civili per confondersi tra la folla e intercettare i venditori abusivi.

Il Tridente e il Colosseo: caccia ai marchi falsi

Nel cuore storico della città, l’attenzione si è concentrata sull’asse monumentale del Colosseo e sulle eleganti vie dello shopping che compongono il “Tridente” (via del Corso, via del Babuino e via di Ripetta).

Qui i controlli mirati contro l’abusivismo commerciale e i parcheggiatori abusivi hanno portato al sequestro di oltre 6.000 articoli. Si tratta in gran parte di borse, portafogli e accessori di abbigliamento con i loghi contraffatti delle grandi griffe della moda.

Complessivamente sono stati elevati più di cinquanta verbali amministrativi, con l’applicazione immediata del Daspo urbano (il provvedimento di allontanamento coatto dalle aree monumentali) per decine di venditori. Per quattro di loro, sorpresi senza documenti d’identità, sono scattate le procedure di fotosegnalamento negli uffici del Comando.

Ostia: sequestrati 110 chili di pannocchie e carretti sulle spiagge

Sul litorale di Ostia, preso d’assalto dai bagnanti per il ponte festivo, gli agenti del X Gruppo Mare si sono concentrati sulla tutela della salute pubblica, stroncando il fenomeno dei venditori itineranti di cibo e bevande senza alcuna garanzia igienico-sanitaria.

Il bilancio dei sequestri sulle spiagge libere e davanti agli stabilimenti comprende:

110 chilogrammi di pannocchie di mais, pronte a essere arrostite e vendute, sprovviste di tracciabilità alimentare;

I relativi carretti artigianali dotati di bracieri abusivi alimentati a carbone;

Mila di bevande tenute in frigo portatili non igienizzati (birre, bibite gassate, bottiglie d’acqua e sciroppi per granite).

Oltre ai generi alimentari potenzialmente pericolosi per i consumatori sotto il sole estivo, i vigili hanno tolto dal mercato clandestino centinaia di giocattoli non a norma, teli mare, occhiali da sole, costumi e gonfiabili da spiaggia privi della marchiatura CE.

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