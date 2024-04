Festa in Testa a Tor Sapienza

Domenica 7 Aprile 2024 nel Casale intitolato al fondatore di Tor Sapienza in via De Pisis 1 è stato inaugurato un murale realizzato dall’artista Giorgio Gori che rappresenta Michele Testa.

Erano presenti il presidente del V municipio Mauro Calliste e l’ assessore all’Urbanistica e Patrimonio Sergio Scalia e il presidente della commissione cultura Maurizio Mattana.

Nell’occasione è fatta richiesta di poter attivare un biblio point dotato della rete comunale Wi-Fi, anche in considerazione delle prossime chiusure delle biblioteche per ristrutturazione con fondi PNRR e costruzioni nuovi poli civici.

Durante l’evento di domenica, dalle 14:30 alle 16:00, Giorgio Gori ha illustrato la mostra che ho realizzato in Giappone intitolata “Honey”, dedicata alle donne, “Honey (miele), come sinonimo di dolcezza e tenerezza, – ha spiegato l’artista – è un termine che molti uomini usano superficialmente per approcciare le donne, specialmente se sono giovani e carine. Basandosi su questa considerazione, la mostra ritrae le donne come protagoniste in contesti sociali giapponesi dove la loro figura è svalutata e mercificata per l’uso e il consumo degli uomini e a favore di interessi commerciali e criminali, le cui ripercussioni sono molto pericolose per le donne stesse e per la società nel suo complesso”.

L’iniziativa si era aperta alle 10 con esposizione di prodotti tipici agroalimentari a cura di Terra Terra e laboratori artistici a cura di AUM (Autoproduzioni Underground Market)

Alle 11:00, celebrando l’80° anniversario della battaglia sul Monte Tancia, l’ANPI di Centocelle ha ricordato gli eroici partigiani dell’VIII zona.

Alle 12:00 il prof. Nicola Marcucci e la storica Rita Mattei hanno svolto una riflessione sulla nascita di Michele Testa e i valori che ha incarnato nella sua vita

Alle 13:00 è seguito un pranzo a cura del collettivo Terra Terra.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati