Festa per il professor Prencipe, un esempio per tante generazioni di studenti

Giornata di festa martedì 14 febbraio 2023 all’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro per omaggiare il professor Vittorio Prencipe, figura carismatica che ha speso la sua vita professionale e personale per i suoi alunni.

Da un’idea di Anna Ancidoni, al professore è stato dedicato un murale, creato nell’ala per attività sportiva della scuola primaria Calvino e realizzato dalle Art Revolution, che nell’esecuzione del progetto hanno coinvolto sia i bambini di Art Revolution Junior che quelli dell’extrascolastico, una comunità di oltre 100 bambini presente nel plesso scolastico grazie alle attività dell’associazione “ASD scuola formativa sportiva” del professor Prencipe – del cui coordinamento la Ancidoni fa parte – con la partecipazione attiva della Preside Patrizia Tozi che si è spesa i prima persona per la realizzazione dell’evento.

Presenti, oltre la dirigente scolastica, le sue collaboratrici Angela Albanese e Nadia Amarisse che hanno partecipato attivamente in tutto il processo realizzativo, nonché i livelli municipali strettamente legati all’ambito scolastico, l’Assessora alla Scuola Annarita Leobruni e la Presidente della Commissione Scuola Danila Fruci.

La Preside Tozi, nel ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per tutti gli aspetti del progetto, si è soffermata sull’importanza di una comunità educante efficiente ed efficace come è quella dell’istituto che dirige, poiché “quando in una struttura si incontrano tutti, dai bambini – elemento essenziale della comunità – ai genitori fino al Comune, sempre pronto e sempre presente ad ogni nostra necessità, si arriva a realizzare un grande valore aggiunto per la società in cui viviamo”

Per una delle artiste di Art Revolution, “quando è presente una passione, una luce dentro di te, quella luce va buttata fuori”. L’artista ha descritto come il punto di partenza per la realizzazione del murale sia stato l’arcobaleno, perché porta gioia e sorriso tramite i colori che sono al centro dell’arte pittorica, allo stesso modo del Professore che con la sua arte ha insegnato la passione e la dedizione.

“I colori dell’arcobaleno illuminano le persone, così come Lei ha illuminato i piccoli ed i grandi con cui è venuto a contatto” ha terminato l’artista rivolgendosi al professore “L’idea che abbiamo realizzato è di tutti coloro che fanno parte di questa comunità, ognuno dei quali ha partecipato in base alle proprie esperienze ed in base a ciò che ha potuto trasmettere”.

Gli organizzatori hanno voluto inoltre fortemente ringraziare le associazioni “Piccoli giganti” e “I nostri figli al centro della sQuola”, nonché Federica Milia – ex allieva del professore e coordinatrice dell’extrascolastico – ed Ilaria Montisci per la sua preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento.

Intervenuta in rappresentanza istituzionale Danila Fruci, Presidente della Commissione Scuola del IV Municipio, la quale ha sottolineato – essendo l’Assessora Leobruni un’insegnante e lei stessa figlia di un’insegnante – come la scuola per loro sia elemento chiave della società. “E’ bellissimo il fatto che stiamo costruendo in tutta Roma e nello specifico nel nostro Municipio” ha concluso Fruci “delle vere e proprie comunità, perché la scuola è il primo luogo in cui si sviluppano la democrazia e il diritto, quindi è anche fondamentale che sia un punto di riferimento per tutta la cittadinanza”

Quello che è emerso da tutte le testimonianze dirette è la descrizione di una figura del prof. Prencipe che ha dedicato la sua vita alla comunità studentesca. “Il bello del professore è che ha sempre insegnato con l’esempio” ha aggiunto uno dei genitori intervenuti “in ogni momento è sempre stato presente, a prescindere dal problema che si manifestasse in quel momento, non solo per quanto attiene l’insegnamento ma anche quando si trattava di fare piccole manutenzioni fisiche nella scuola, e questo è avvenuto sia quando era giovane sia quando ha cominciato ad essere meno giovane. È una persona umile e con un forte senso del dovere, che non ha mai avuto bisogno di persone che andassero da lui per dirgli cosa doveva fare, perché sta nel suo essere sapere ciò che è giusto fare”.

Al professore infine è stata dedicata anche una poesia scritta dagli alunni e recitata da alcuni di loro, nel testo della quale ritorna fortemente un concetto che è alla base delle descrizioni da più parti, ossia “la migliore spiegazione è l’esempio”, elemento chiave del messaggio che Prencipe ha trasmesso a tutte le generazioni con cui è venuto in contatto e che non a caso è stata fissata visivamente al centro del murale a lui dedicato, assieme ad una immagine plastica di Prencipe in equilibrio su una mano, riproduzione di una suo foto di epoca in cui risulta immortalato in tale posizione.

Tanta commozione durante tutta la cerimonia, a testimonianza della vicinanza di tutti gli organizzatori ad una figura che tanto ha trasmesso e con i suoi insegnamenti tanto continua a trasmettere.