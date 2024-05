Tullio Levi Civita alla Finale Nazionale delle Olimpiadi della Matematica

Le Olimpiadi della Matematica del 2024 si sono concluse con la disputa della fase finale che si è svolta dal 2 al 5 maggio a Cesenatico. A proposito di numeri quest’anno ricorreva anche il quarantennale di questa competizione.

Le squadre partecipanti erano 132 e le uniche due romane a qualificarsi alla finale sono state il Liceo Scientifico Statale Tullio Levi Civita e Liceo Scientifico Augusto Righi.

Il Tullio Levi Civita è molto soddisfatto del risultato centrato, e tanto desiderato. Complimenti a tutta la squadra composta da Matteo Pallini, Alessio Grassi, Alexandru Iancu, Andrea Cusimano, Matteo Re, Dario Damiani e Siro Pallini e dalla riserva Marta Gramiccia.

Di rilievo anche le prestazioni nella gara individuale, nella quale Andrea Cusimano (già vincitore dei Campionati dell’Astronomia) e Dario Damiani hanno ottenuto la menzione d’onore per aver risolto correttamente ed in modo completo un problema proposto.

“I ragazzi, guidati come sempre dalla prof.ssa Vilmercati, che da qualche anno con entusiasmo ha preso le redini di un progetto di potenziamento che prevede incontri settimanali di approfondimento della matematica e di preparazione alle gare, aiutati anche da ex alunni che rimangono legati al loro liceo tanto da impiegare numerosi pomeriggi nell’assistenza alle lezioni di potenziamento (e qui la menzione d’onore va a Leonardo Rotondi!), hanno ricevuto il giusto riconoscimento – dichiarano dal Tullio Levi Civita – per un anno di impegno e perseveranza, di incontri pomeridiani, di approfondimenti e di condivisione, che ha permesso loro di crescere insieme, di vivere la “squadra” come punto di forza e di raggiungere insieme il risultato più ambito!”

Andrea Cusimano vincitore alle Finali Nazionali dei Campionati dell’Astronomia

Congratulazioni e complimenti ad Andrea Cusimano del Liceo Tullio Levi Civita che nelle finali nazionali dei Campionati Italiani di Astronomia si è classificato tra i primi 5 studenti, risultando pertanto vincitore!

La gara, che si è svolta dal 16 al 18 aprile presso il Liceo “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Società Astronomica Italiana e l’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Alla fase finale hanno avuto accesso 90 finalisti provenienti da tutta Italia che, con il solo ausilio della calcolatrice, di concentrazione e tanto entusiasmo, hanno disputato la gara che prevedeva una prova scritta e una prova pratica.

Cusimano alla finale internazionale

Durante la cerimonia di chiusura sono stati annunciati i nomi dei cinque studenti che rappresenteranno l’Italia alla fase internazionale che si terrà ad ottobre, tra i quali sarà presente anche il nostro Andrea!

