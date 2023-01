Fiabe perdute i bambini e la Shoah

Cominciamo il secondo anno di programmazione con una dura tematica: come sono stati trattati i bambini durante l’olocausto. E qui va fatta una precisazione. Il termine Olocausto, dal greco bruciato interamente, indica a partire dalla seconda metà del XX secolo, il genocidio (atti commessi per distruggere un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso) di cui furono responsabili le autorità della Germania nazista e i loro alleati, dello sterminio di tutte le categorie di persone ritenute dai nazisti indesiderabili o inferiori per motivi politici o razziali tra cui gli ebrei d’Europa. L’olocausto in quanto genocidio degli ebrei, è identificato più correttamente con il termine Shoah (catastrofe, distruzione) che ha trovato ragioni storico-politiche nel diffuso antisemitismo secolare. Due terzi della popolazione ebrea d’Europa fu uccisa attraverso la soluzione finale della questione ebraica come la chiamarono gli stessi nazisti. Questo eufemismo, fu scelto da una parte per mimetizzare il genocidio verso l’esterno dall’altra era una giustificazione ideologica. Con il processo di Norimberga (dal 20 novembre 1945 al 1 ottobre 1946). Proprio in questa città che era insieme a Berlino e Monaco una della città simbolo del regime nazista. Fu denominato Processo dei principali criminali di guerra e nel suo svolgimento il Tribunale militare internazionale giudicò i venti capi nazisti rimanenti o ancora tenuti in vita.

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria una ricorrenza internazionale che ogni anno commemora le vittime dell’Olocausto, cioè il genocidio perpetrato tra il 1938 e il 1945. Una data che è stata scelta poiché in quel giorno del 1945 vennero aperti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, liberando i superstiti.

Ci sono infatti alcune pellicole capaci di trattare l’argomento e restituire le atmosfere dell’epoca, pur senza troppe sfumature cruente. Uno di questi è Jona che visse nella balena diretto da Roberto Faenza nel 1993 e tratto dal romanzo autobiografico di Jona Oberski Anni d’infanzia. Un bambino nel lager. Il protagonista, Jona, ha solo sei quando viene deportato in un campo di concentramento.

La vita nelle baracche dove sono stipati i prigionieri è molto dura e Jona, che riesce a rimanere con la madre ma non con il padre (costretto ai lavori forzati), patisce freddo e fame fino alla fine della guerra. Questo film ha evidentemente ispirato La vita è bella di Roberto Benigni del 1997. Il risultato è un film patinato e fiabesco rispetto all’altro di poetico e duro. Sulla falsariga anche Jakob il bugiardo di Peter Kassovitz del 1999. In una città polacca, gli ultimi cittadini sopravvissuti di un ghetto cercano di evitare i campi di sterminio e tra di loro Jakob fa amicizia con una bambina a cui racconta storie per tenere viva in lei una speranza.

La La chiave di Sara del 2010 di Gilles Paquet-Brenner è ambientato nella Parigi occupata dai tedeschi e i rastrellamenti per stanare ebrei da mandare a morire a Est si fanno più frequenti. Alla fine i soldati vengono a prendere anche la famiglia di Sarah Starzynski, una bambina di 10 anni che però, prima di venire catturata, riesce a nascondere il fratellino dentro ad un armadio. La storia allora fa un balzo ai giorni nostri, dove una giornalista cerca di ricostruire il destino dei due bambini attraverso una scia di indizi lasciata nel corso dei decenni.

La stella di Andra e Tati diretto nel 2018 da Rosalba Vitellaro e Alessandro Belli è il primo cartone animato sul tema mai realizzato in Europa. Il film, tutto italiano, racconta la vera storia delle sorelle Bucci, Andra e Tatiana, deportate ad Auschwitz nel 1944 e salvatesi dall’immediata uccisione perché scambiate per gemelle e dunque buone per futuri esperimenti del Dottor Morte, Joseph Mengele.

Il cartone, sostenuto dal MIUR e realizzato in collaborazione con RAI e Larcadart è visibile anche su RaiPlay.

Nel 2016 Nebbia in agosto del regista tedesco kai Wessel, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Robert Domes che racconta la vita del quattordicenne Jenisch Ernst Lossa ucciso con due iniezioni letali durante la seconda fase dell’eutanasia nazista. Lui sperimenta il terrificante programma di eutanasia nazista. Ma la storia di Ernst Lossa è ancora più disturbante perché è vera, non solo in quanto il ragazzino jenisch è realmente vissuto e ha davvero affrontato la degenza nell’ospedale psichiatrico di Kaufbeuren pur non soffrendo di alcuna disabilità fisica o mentale, ma anche in quanto mostruosità come il decreto Eutanasia o la legge sulla Salvaguardia della salute ereditaria del popolo tedesco sono davvero esistite. Nebbia in agosto racconta la sua parabola agghiacciante con una cura estetica che la rende ancora più atroce, e contrappone all’ideale di purezza nazista l’essenzialità poetica delle sue immagini desolanti. È la storia del coraggio indomito di un’anima limpida il cui atto massimamente rivoluzionario è chiedere conto delle nefandezze perpetrate a chi detiene su di lui diritto di vita e di morte.

I due film di questo mese sono:

Il bambino con il pigiama a righe è, invece un film inglese del 2008 tratto dall’omonimo romanzo di John Boyne. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, il film, considerato uno dei più grandi simboli cinematografici dell’Olocausto, racconta l’orrore di un campo di sterminio nazista attraverso gli occhi di 2 bambini di otto anni, legati dalla più profonda delle amicizie, nata oltre qualsiasi barriera: Bruno, interpretato da Asa Butterfield, figlio del comandante tedesco del campo, e Shmuel, ossia Jack Scanlon, un prigioniero ebreo. Il film ha vinto la Palma d’oro a Cannes nel 2008. A differenza di La vita è bella , questo film non è una favola dove ognuno ha un proprio e preciso ruolo, al contrario nel film di Herman i due universi, quello del Bene e quello del Male, si lambiscono fino a confondersi e a sconvolgersi. Nel Bambino col pigiama a righe è l’inadeguatezza e la debolezza degli adulti, anche di quelli buoni, a obbligare i bambini a prendere in mano il proprio destino e a determinarlo. Il regista inglese è abile a evitare gli stereotipi della storia “cattiva” e della contrapposizione tra infanzia idealizzata e abiezioni del mondo adulto, analizzando la durezza di un’epoca (la Germania nazionalsocialista) e di un’età (l’infanzia).

Muovendosi tra trappole d’apparenza ed eludendo clichè, sentimentalismi e scene madri, Herman mette in scena le ingiustizie e i rapporti di forza che si definiscono già nell’età più verde. Attraverso il minimalismo di episodi quotidiani, immersi nella severità dei colori freddi, Il bambino col pigiama a righe svolge la memoria, rivisitandola con soluzioni e libertà che rendono la storia intollerabile e lancinante. È un film coraggioso e durissimo sull’Olocausto, non consolatorio e senza lieta fine, visto e narrato da un punto di vista molto particolare: da quello di due bambini “puri” da ogni forma di condizionamento sociale e familiare, un ariano e un ebreo che non sanno ancora nulla di razzismo, di odio, di sterminio, di forni. Per questa ragione, l’autore “chiude la porta” sulla camera a gas, interponendo fra gli spettatori e il volto della Medusa la pietas di un narrare artistico che consenta di guardarla senza soccombere impietriti, atterriti.

Il diario di Anna Frank di George Stevens del 1959 e vincitore di tre premi oscar (attrice non protagonista Shelley Winters, miglior fotografia in bianco e nero di William Mellor, miglior scenografia di Reiss, Davis, Wheeler).