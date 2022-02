Fiaccolata contro il conflitto Usa-Russia

Alle ore 18.00 in Piazza del Campidoglio una mobilitazione pacifista organizzata da Sinistra Civica Ecologista per dire No a una guerra inaccettabile alle porte d’Europa che minaccia la vita di milioni di donne e di uomini.

“Assistiamo con grande apprensione all’escalation tra Usa e Russia per la conquista di zone di influenza geopolitica e commerciale a scapito degli interessi di popoli già penalizzati dalla crisi economica e della tenuta democratica. La comunità internazionale non può restare a guardare inerte. Per questo abbiamo voluto che da Roma partisse un appello per fermare il ricorso alle armi e si levasse un coro per la pace. Serve la partecipazione attiva di tutti coloro che vogliono evitare che si consumi l’ennesimo massacro di civili, sostenendo le ragioni del dialogo e della diplomazia” dichiarano gli esponenti di SCE Roma.

Alla fiaccolata parteciperanno, oltre ai consiglieri del gruppo SCE dell’Assemblea Capitolina Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, all’assessore a Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale Andrea Catarci, al presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, all’eurodeputato Massimiliano Smeriglio, esponenti del mondo politico, senatori, deputati, consiglieri regionali, assessori delle Giunte di Roma e del Lazio e la segreteria nazionale della Fiom.

Sarà possibile seguire l’iniziativa in diretta anche sul profilo Facebook di Sinistra Civica Ecologista.