Fiamme a Pomezia: distrutto capannone industriale

Serata di paura e sgomento a Pomezia. Dove un ampio incendio ha interessato un capannone industriale di circa 1100 metri quadrati usato per la produzione di cavi in rame. Numerose le squadre dei vigili del fuoco intervenute intorno alle 23:00 di Giovedì 22 Febbraio 2024, in via Oros, nella zona industriale del comune della provincia di Roma.

Sul posto quattro squadre di pompieri (tre autobotti e il carro autoprotettori). Vasto l’incendio che ha distrutto gran parte delle attrezzature e dei materiali all’interno del capannone ed ha fatto collassare una parte del tetto della struttura.

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio – oramai generalizzato – si propagasse anche ai due capannoni adiacenti. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Restano da accertare le cause.

