Fiamme a Santa Marinella, distrutte quattro auto: paura tra i residenti

Notte di paura a Santa Marinella, dove un incendio ha distrutto quattro auto parcheggiate in via delle Fresie. Le fiamme, divampate intorno all’1:00, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia e l’invio di diverse squadre.

L’incendio ha causato danni ingenti alle quattro vetture coinvolte: una Nissan, due Fiat e una Citroen. I vigili del fuoco, coordinati dal Capo Squadra, sono riusciti a domare le fiamme impedendo che si propagassero alle auto vicine e alle abitazioni circostanti. Solo l’intervento dell’autobotte AB17 ha permesso di completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della radiomobile di Civitavecchia per i rilievi del caso. Al momento non sono state trovate evidenti tracce di dolo, ma le indagini sono in corso per accertare la causa del rogo.

L’incendio ha destato grande apprensione tra i residenti della zona, che si sono svegliati nel cuore della notte tra urla e sirene. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati