Fiamme al palazzo dell’Enel di viale Regina Margherita

Una colonna di fumo visibile a distanza, l’odore acre nell’aria e l’allarme scattato nel primo pomeriggio. Attimi di apprensione oggi, sabato 13 dicembre, a viale Regina Margherita, dove un incendio è divampato all’interno dello storico palazzo Enel, da anni interessato da un imponente intervento di ristrutturazione.

Le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 13.30 tra il quinto e il sesto piano dello stabile, per cause ancora in fase di accertamento.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diversi mezzi, tra cui il trasporto autoprotettori, il capo turno provinciale e il funzionario di servizio. A supporto delle operazioni anche i carabinieri, impegnati nella gestione della sicurezza e della viabilità della zona.

L’edificio, che dal 2020 è un grande cantiere aperto, al momento dell’incendio non risultava occupato. Fortunatamente non si registrano feriti. Dopo circa un’ora e mezza di lavoro, intorno alle 15, il rogo è stato circoscritto e messo sotto controllo.

I vigili del fuoco hanno quindi avviato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area per scongiurare il rischio di nuovi focolai.

Il palazzo di viale Regina Margherita 125, un complesso da circa 80 mila metri quadrati, è uno degli immobili simbolo della zona. I lavori di riqualificazione, avviati nel 2020, hanno subito negli anni diversi rallentamenti e dovrebbero concludersi nel 2026.

Resta ora da chiarire l’origine dell’incendio, mentre la giornata si chiude con un grande spavento ma senza conseguenze per le persone.

