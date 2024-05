Fiamme al Pigneto: incendio in un sottoscala occupato da senza fissa dimora

Momenti di paura nella notte al Pigneto, dove un incendio è scoppiato in un locale occupato da alcune persone senza fissa dimora. Le fiamme sono divampate in via Prenestina poco dopo l’una della notte tra il 9 e il 10 Maggio.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il 112. I vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante sono intervenuti al civico 86, sotto la sopraelevata, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.