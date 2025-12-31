Fiamme nel piazzale di una ditta a Pomezia, due camion carichi di elettrodomestici distrutti

Un boato improvviso, poi le fiamme che illuminano la notte e il fumo visibile a distanza. Attimi di paura a Pomezia, dove un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte nel piazzale antistante una ditta di trasporti lungo via Pontina.

Il rogo ha coinvolto cinque mezzi parcheggiati, avvolgendoli rapidamente tra le lingue di fuoco.

Tre veicoli sono andati completamente distrutti: tra questi anche due autocarri carichi di elettrodomestici, con danni ingenti ancora in fase di quantificazione. Gli altri due mezzi hanno riportato gravi danneggiamenti.

L’allarme è scattato nella notte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ad altre strutture o veicoli presenti nell’area. Solo dopo diverse ore la situazione è tornata sotto controllo.

Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Pomezia, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo. Dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, non viene esclusa l’ipotesi dolosa.

