Fibra Fonte Laurentina. Con NewniX il massimo della potenza al costo più basso di sempre

Tutti i giorni che sia per lavoro, scuola o solo per la curiosità di sapere cosa succede nel mondo, soprattutto in questo momento storico, ci connettiamo ad Internet con uno o più dispositivi.

Un gesto all’apparenza molto semplice, ma vi è mai capitato di pensare come funziona realmente un collegamento Internet?

Fermatevi un momento e dedicate due minuti alla lettura di questo articolo su WiFi e Fibra che vi consigliamo a questo link perché la conoscenza delle caratteristiche del servizio che state utilizzando o che potrete utilizzare è fondamentale per valutare i vantaggi e gli svantaggi durante la scelta dell’operatore a cui affidarsi.

In estrema sintesi la tecnologia che viaggia alla velocità della luce e può farci navigare a questa velocità è la fibra ottica. Tutti ne parlano, ma c’è ancora molta confusione sui vari tipi di collegamenti esistenti.

Come l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) precisa bisogna essere estremamente chiari su quale tipo di architettura di rete viene fornita al cliente.

I collegamenti di cui sentiamo parlare maggiormente sono questi: FTTC e FTTH.

La fibra ottica a Fonte Laurentina

A Fonte Laurentina NewniX fornisce in viale Leonida Tonelli, via Pia Nalli, via Luigi de Marchi, via Enrico Bompiani, via Bruno de Finetti, via Tullio Viola ecc. ecc. il servizio di fibra ottica “pura” e citando alcuni suoi clienti è “il futuro che diventa realtà”.

“Sono cliente fin dall’inizio e lo uso sia per ricerche, streaming e gaming online con davvero degli ottimi risultati”.

NewniX, azienda di telecomunicazioni che opera nel Lazio, è stata una tra le primissime in Italia a posare la fibra in modalità FTTH tramite proprie squadre di tecnici ed è una tra le uniche ad essere in grado di scavare e posare la fibra fino ad arrivare alla vendita del servizio.

E’ assicurato un collegamento Internet ultraveloce ed affidabile (velocità garantita di 300 Mega in download e 100 Mega in upload) a tariffe vantaggiose e trasparenti, che non prevedono costi nascosti e aggiuntivi nel tempo.

In poche parole: il massimo della potenza al costo più basso di sempre.

