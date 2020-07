WiFi e Fibra, NewniX tra innovazione e convenienza

Oltre 18mila famiglie sono raggiunte dal servizio in fibra ottica e metà del Lazio dal servizio wireless di NewniX, e senza la necessità di avere una linea telefonica fissa.

L’azienda di telecomunicazioni è riuscita in questi anni, passo dopo passo, a fornire ad un numero sempre maggiore di utenti la possibilità di navigare anche in zone non coperte dai grandi gestori telefonici.

La missione di NewniX è mettere al servizio dei clienti le tecnologie più innovative a fronte di offerte più che vantaggiose.

Ciò può avvenire grazie ad un punto di forza dell’azienda: l’autonomia. NewniX è stata tra le primissime in Italia a contrastare il digital divide con tecnologia wireless e a posare fibra tramite proprie squadre di tecnici.

Attraverso questa caratteristica, NewniX riesce ad avere pieno controllo di tutta la filiera ed una gestione tempestiva di qualunque tipo di guasto.

WiFi

La connessione WiFi è versatile ed economica. Attraverso un’antennina posizionata sul punto più alto della propria abitazione l’utente può navigare anche in zone non raggiunte dall’adsl tradizionale a prezzi low cost, come avviene già a Ladispoli, Cerveteri, Sant’Angelo Romano, Palestrina, Anagni, Olevano Romano, Zagarolo e in molti altri comuni del Lazio.

Fibra FTTH

E poi c’è il fiore all’occhiello di NewniX: la connessione in fibra FTTH (Fiber To The Home), “la vera fibra”, l’unica che arrivando sino all’interno dell’abitazione permette di avere una connessione affidabile e ultraveloce come avviene a Tivoli Terme o a Fonte Laurentina, a differenza della tecnologia FTTC dove la fibra arriva fino all’armadio stradale e poi prosegue su vecchi cavi in rame.

Senza sorprese

Innovazione e convenienza, è dunque il binomio perfetto su cui possono contare i clienti di NewniX.

Le tariffe low cost non riservano sorprese agli utenti e, a dispetto della concorrenza, le offerte vengono presentate in maniera chiara e trasparente evidenziando il costo “finito”.

Per conoscere le offerte (anche per quella sulla seconda casa) vai sul sito www.newnix.it.

Per sapere se la tua zona è coperta dal servizio chiama il call center allo 06.40410160 o scrivi a info@newnix.it.

Fibra ottica: cosa vogliono dire FTTC e FTTH?

La tecnologia viaggia alla velocità della luce e a farci navigare a questa velocità è la fibra ottica. Tutti ne parlano, ma c’è ancora molta confusione sui vari tipi di collegamenti esistenti.

La fibra ottica è composta da fasci di vetro, capaci di trasportare molte più informazioni sulla rete tramite dei segnali di luce, permettendo di raggiungere velocità elevatissime.

Il cavo in fibra ottica non subisce disturbi elettrici e non si logora facilmente nel tempo.

Come precisa l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) bisogna essere estremamente chiari su quale tipo di architettura di rete viene fornita al cliente. I collegamenti di cui sentiamo parlare maggiormente sono questi: FTTC e FTTH.

Fiber To The Cabinet

FTTC acronimo di Fiber To The Cabinet è la più diffusa nel nostro territorio, seppur più veloce di una Adsl, possiede ancora caratteristiche legate alla vecchia generazione di collegamenti Internet.

Questo tipo di collegamento prevede che il cavo in fibra ottica si fermi alla cabina del gestore su strada. Per arrivare nell’abitazione dell’utente (detto “ultimo miglio”) si utilizza il vecchio cavo in rame. Se sul fronte del prezzo l’FTTC risulta più vantaggiosa, dall’altro lato la velocità di navigazione risulta variabile per via delle caratteristiche descritte in precedenza (velocità limitata, sottoposta ad influenze esterne).

Fiber To The Home

FTTH acronimo di Fiber To The Home è l’unica che viene definita dal mercato con gli aggettivi di fibra “vera” o “pura”.

L’intera tratta in fibra ottica arriva fino all’interno dell’abitazione, permettendo di usufruire di una connessione ultraveloce, efficiente ed affidabile.

Inoltre il vantaggio della tecnologia FTTH è che, oltre a permetterci di godere ora delle sue potenzialità, ci permetterà anche in futuro di supportare le nuove tecnologie.

NewniX è stata una tra le primissime in Italia a posare la fibra in modalità FTTH tramite proprie squadre di tecnici ed è una tra le uniche ad essere in grado di scavare e posare la fibra fino ad arrivare alla vendita del servizio.

NewniX garantisce ai suoi utenti un collegamento Internet ultraveloce ed affidabile (velocità garantita di 300 Mega in download e 100 Mega in upload) a tariffe vantaggiose e trasparenti, che non prevedono costi nascosti e aggiuntivi nel tempo.

In poche parole: il massimo della potenza al costo più basso di sempre.