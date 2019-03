Figliomeni: “Benvenuto in Fratelli d’Italia a Walter Pacifici”

“È con grande soddisfazione che diamo il benvenuto in Fratelli d’Italia a Walter Pacifici, prima consigliere nel Municipio V nel PdL e poi, nelle ultime elezioni del 2016, risultato il candidato che ha ottenuto più voti di preferenza nella lista Marchini. La nostra compagine si arricchisce di nuove competenze, specie nel mondo del commercio, settore dove Pacifici è stimato avendo ricoperto l’incarico di presidente della commissione Commercio dimostrando indubbie capacità di ascolto delle categorie e senso pratico nelle scelte da compiere. Lavoreremo sin da subito gomito a gomito sul territorio in modo da potenziare la nostra opposizione, dura ma costruttiva, alle giunte Raggi e Boccuzzi al fine di rafforzare Fratelli d’Italia nell’ottica dell’alternativa alle giunte grilline”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

Da sempre ci occupiamo dell’attività politica del nostro Municipio e avendo avuto la possibilità di seguire Walter Pacifici (al centro nella foto) nel periodo in cui ha ricoperto le funzioni di presidente della Commissione Commercio non potevamo mancare alla presentazione ufficiale del suo ingresso nel partito di Giorgia Meloni.

Va ricordato il suo impegno in un settore quello del Commercio che tra l’altro conosce benissimo e va anche ricordato come, pur trovandosi all’opposizione della Giunta Palmieri, riusci a fare squadra portando a casa con non poca fatica, l’eliminazione del mercatino degli stracci dagli spazi antistanti il mercato rionale di viale della Primavera.

Pacifici ci ha dichiarato che questa sua scelta nasce da “una attenta riflessione ed il necessario confronto con gli amici che mi hanno sempre sostenuto. Ho chiesto di aderire a Fratelli d’Italia, un partito che rispecchia i valori che hanno sempre contraddistinto la mia azione politica e nel quale militano persone che io stimo a cominciare dal leader Giorgia Meloni. Ho deciso di condividere un nuovo progetto rimettendomi in gioco dopo aver svolto con onore l’incarico di presidente della commissione Commercio nel Municipio V e, confidando nell’esperienza maturata con le categorie e sul territorio, cercherò di dare il mio contributo con rinnovato entusiasmo e con l’umiltà che mi ha sempre contraddistinto.”

“Lavorerò – ha dichiarato – insieme a Francesco Figliomeni e ad altri amici che, come me, si impegnano quotidianamente specie nelle periferie, purtroppo sempre più abbandonate a se stesse dalle giunte Raggi e Boccuzzi, in modo da cercare di risolvere le tantissime problematiche irrisolte”.

Auguri di buon lavoro e di buona fortuna che, per quanto abbiamo già visto, merita.