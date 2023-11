Finalmente la “discarica” Ama lascia viale della Primavera

Ancora qualche giorno per smontare la recinzione in rete keller che delimitava l’area di viale della Primavera da anni concessa in uso ad Ama Spa per la sosta temporanea dei mezzi di servizio e questa tornerà nella disponibilità dei cittadini.

Purtroppo la situazione era diventata insostenibile e da area di sosta temporanea era diventata un vero e proprio cimitero di cassonetti rotti, cestini gettarifiuti e di un paio di campane per il vetro schiacciate ed inservibili.

Per questa situazione cittadini dei quartieri di Villa de Sanctis e di Centocelle Vecchia hanno anche raccolto oltre 500 firme che poi il consigliere del V municipio Marco Pietrosanti, dopo avere contribuito in prima persona alla loro raccolta, ha portato qualche mese fa in municipio e attraverso il protocollo sono state trasmesse al presidente del municipio.

Purtroppo come spesso accade sulla questione è sceso il silenzio e questo fino a quando un veterano del municipio e già assessore ai LL.PP, nell’allora municipio VII GIunta Mastrantonio, il consigliere Mauro Ferrari non ha impegnato sulla questione il presidente della commissione permanente capitolina con delega al Patrimonio Yuri Trombetti in quale si è fatto subito promotore di un sopralluogo sul posto unitamente al presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri e a dirigenti della Municipalizzata. Ne è seguita l’immediata bonifica dell’area, la ricerca da parte dell’Azienda di un luogo alternativo alle proprie necessità e nel contempo lo smontaggio della recinzione.

Per il parco Teoli i cittadini ne chiedono un più elevato livello di manutenzione e soprattutto la sua messa in sicurezza con una idonea Illuminazione che eviterebbe anche la continua presenza di senza fissa dimora con inevitabile rilascio di rifiuti tra la vegetazione.

Ora si spera un equale impegno fattivo per sanare un’altra ferita di questo stesso territorio ovvero i resti del Teatro Nuovo Pianeta che tutti i giorni… mettono in scena un degrado inqualificabile.