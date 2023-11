Il Teatro Nuovo Pianeta mette ancora in scena il solito degrado

Dopo un sopralluogo del consigliere del V municipio Mauro Ferrari con il presidente della commissione permanente capitolina con delega al Patrimonio Yuri Trombetti e il presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri e dirigenti Ama si è dato il via alla tanto attesa riqualificazione di viale della Primavera.

Quindi è quantomeno auspicabile un analogo impegno fattivo per la risoluzione di un problema che da anni rappresenta il degrado più totale, ormai lo si potrebbe definire un monumento all’abbandono e al sudiciume ovvero i resti del Teatro Nuovo Pianeta di via Romolo Lombardi, un ettaro di terreno recintato che vedeva in precedenza una pista di pattinaggio e su cui i cittadini sognano per i giovani la realizzazione di attività ludiche moderne e performanti.

Il Comitato SensoCivico2.0 aveva anche portato in Tv, nella trasmissione Buongiorno Regione in un servizio condotto dalla giornalista Rossella Santilli, tutto questo e molti articoli sono stati scritti su Abitare A e Abitarearoma ma il degrado non è stato bonificato. Però a questo punto, visto il successo dell’iniziativa per viale della Primavera, perché non crederci?