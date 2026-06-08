Fiumicino e Fregene, blitz contro la “mala movida”: preso il ladro col passaporto del fratello e il 59enne con le armi da guerra

Un monitoraggio a tappeto scattato nei luoghi caldi del litorale romano per frenare i reati predatori, arginare il degrado urbano e blindare la sicurezza nei territori della “mala movida” estiva.

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno eseguito un servizio coordinato di controllo straordinario ad “Alto Impatto” tra le strade e i lungomare di Fiumicino e Fregene.

Il dispositivo interforze, pianificato sulla base delle linee strategiche tracciate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini all’interno del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha visto l’impiego massiccio di pattuglie.

Il bilancio finale è pesante: 370 persone identificate, 250 veicoli ispezionati, 4 arresti in flagranza, 6 denunce a piede libero e contravvenzioni al Codice della Strada per un ammontare complessivo di 8.400 euro.

Assalto ai bagagli nel parcheggio: tre giovani in manette

L’azione più tempestiva sul fronte della microcriminalità è scattata all’interno del parcheggio di un noto parco commerciale della zona, da tempo nel mirino dei pendolari del furto.

I militari hanno sorpreso e bloccato una banda di tre complici — rispettivamente di 49, 22 e 18 anni — proprio mentre stavano sfondando il lunotto posteriore di un’auto in sosta.

I tre stavano già allungando le mani sulle valigie e sui borsoni custoditi all’interno dell’abitacolo. L’intervento fulmineo delle gazzelle dell’Arma ha sbarrato la strada ai ladri prima che potessero salire a bordo di un mezzo e far perdere le proprie tracce.

Tutta la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre per il terzetto sono scattate le manette.

Poche ore dopo, una perquisizione domiciliare d’iniziativa ha portato all’arresto di un romano di 59 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di due pistole lanciarazzi, catalogate dalle rigide normative vigenti come armi da guerra. Il materiale è stato sequestrato e l’uomo ristretto ai domiciliari.

Senza patente inganna i militari con la foto del fratello

Tra i deferimenti in stato di libertà spicca l’ingegnoso (ma fallimentare) tentativo di un automobilista romano di 55 anni. Fermato a un posto di blocco e sprovvisto di patente di guida, l’uomo ha pensato bene di esibire sul display del cellulare la fotografia del documento di identità del fratello, fornendo ai Carabinieri le generalità di quest’ultimo.

Il trucco non ha ingannato i militari: l’uomo è stato smascherato e denunciato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale, oltre a ricevere una maxi-sanzione amministrativa.

Sempre sul fronte delle denunce a piede libero, i Carabinieri hanno fermato un 45enne romano che viaggiava con una pericolosa mazza artigianale dotata di un grosso chiodo sulla punta, un diciannovenne trovato con arnesi da scasso e punte da trapano, e un cinquantatreenne napoletano.

Quest’ultimo, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali con tassativo divieto di lasciare la Campania, ha esibito una documentazione falsa per giustificare la sua trasferta sul litorale romano.

Infine, la stretta contro il piccolo spaccio tra le comitive della movida ha portato alla denuncia di due minorenni di 17 e 18 anni, trovati complessivamente con oltre 40 grammi di hashish e materiale per il confezionamento nascosto nelle camerette, mentre altri sei giovani consumatori sono stati segnalati alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale.

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