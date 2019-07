Flaminio, De Salazar: “Piazza Perin pedonale, Raggi e Pd hanno buttato soldi, il quartiere è nel degrado totale”

“Il sindaco Raggi e il PD locale con la folle idea di pedonalizzare Piazza Perin del Vaga hanno buttato circa 200.000 euro per un progetto che non è stato condiviso con i residenti ed è una chiara marchetta elettorale a favore di qualche associazione del quartiere. È una colata di cemento priva di verde e arredi urbani con barriere architettoniche non rimosse nel lato adiacente Piazza Melozzo oltre ad una scarsa illuminazione pubblica. Sono ben altri gli interventi che servono in quel quadrante, a cominciare dalla riqualificazione delle strade e dei marciapiedi ridotti un colabrodo e alla necessità di posti auto.

“Da settimane ricevo segnalazioni di cittadini contrari alla pedonalizzazione, un’ opera che non ha alcuna utilità per il quartiere. I cittadini prendono atto giorno dopo giorno del fallimento targato PD- 5 stelle e alle prossime elezioni comunali si regoleranno diversamente.”

Lo dichiara in una nota Francesco De Salazar Presidente del Movimento Cittadino Municipio 2.