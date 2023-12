Fleming: Furto “lampo” in farmacia rubati 20mila euro, caccia ai ladri

Una banda di ladri più veloci di una “gazzella”, ci sono voluti solo due minuti per entrare in una farmacia di Roma Nord, rubare il denaro e far perdere le proprie tracce. Un furto lampo, messo a segno la notte del 27 dicembre 2023.

Sono stati gli agenti delle volanti e del commissariato Ponte Milvio a intervenire intorno alle 5:00 di mercoledì 27 Dicembre 2023 alla farmacia Rallo di via Flaminia, al Fleming. Sul posto i titolari. I poliziotti hanno poi accertato il furto consumato.

In particolare i ladri, dopo aver sfondato le vetrate con delle mazze di ferro, si sono diretti alle due casse. Presi circa 20mila euro sono poi scappati. Ascoltati i proprietari gli agenti di polizia hanno visionato le telecamere di sicurezza della zona che potrebbero aver ripreso la banda all’opera e poi in fuga.