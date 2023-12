Flora Canto e Sebastiano Somma presentano “Buon Natale al Palalevante”

Un nuovo appuntamento per questo Natale che dopo ben 3 anni animerà nuovamente il nostro Quartiere nella serata del 22 dicembre alle ore 20,00! L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ed è stato programmato ed organizzato dal Prof. Francesco Bracci, della SSD FB5 Team Rome in collaborazione con l’ Istituto d’Istruzione Superiore Croce-Aleramo, diretto dalla Prof.ssa T. Luongo, con il sostegno del Comitato di Quartiere Cittadini di Colli Aniene Bene Comune. Numerosi artisti noti del mondo dello spettacolo si esibiranno nella struttura di Colli Aniene regalandoci momenti di spensieratezza e allegria. Tra loro Maurizio Mattioli, Pablo e Pedro, Marco Tana, Stefano Borgia, Andrea Perroni, Ariete e tanti altri. Presenteranno l’evento Flora Canto e Sebastiano Somma.

La serata è ad ingresso libero e gratuito.

A conclusione sarà offerto un buffet dall’ azienda “Dolci del Sole”.

L’evento si svolgerà presso il Pala Levante in via Francesco Compagna n.15 ed accesso alla palestra dell IIS Croce-Aleramo in via Battista Bardanzellu n. 7 venerdì 22 dicembre 2023 ore 20:00.

L’ ingresso è consentito ed opportuno alle ore 19:00.

Tutti i concittadini sono invitati.