Follia a Villa Borghese, lancia un masso di 10 kg dal Muro Torto: colpiti auto e Polizia Locale

Un masso di quasi dieci chilogrammi e un pesante tronco d’albero scagliati nel vuoto, dall’alto di un parapetto, dritti contro le corsie di una delle arterie stradali più trafficate e veloci del centro cittadino.

La domenica mattina a Villa Borghese ha rischiato di trasformarsi in una strage.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino italiano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

La follia è esplosa intorno alle ore 9:00 di oggi, domenica 5 luglio 2026, lungo viale Gabriele D’Annunzio, la passeggiata del parco monumentale che sovrasta i muraglioni del Muro Torto.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, il giovane ha iniziato ad aggirarsi tra le aiuole raccogliendo detriti, pietre di grandi dimensioni e rami pesanti, per poi scagliarli deliberatamente oltre la ringhiera, incurante del flusso di mezzi che sfrecciava nella carreggiata sottostante.

Macchine distrutte sotto la pioggia di pietre: salvi per miracolo

Il lancio si è rivelato purtroppo preciso. Il materiale pesante ha centrato in pieno due automobili in transito sul Muro Torto: una vettura privata guidata da un cittadino e un’auto di servizio della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenente al II Gruppo Parioli. L’impatto dall’alto è stato devastante, distruggendo le carrozzerie e frantumando i cristalli dei mezzi.

Solo una straordinaria e fortuita coincidenza ha evitato il peggio: i massi non sono riusciti a sfondare del tutto i parabrezza sul lato dei sedili anteriori, risparmiando l’abitacolo e le teste dei conducenti per pochissimi centimetri. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, nonostante il fortissimo shock subìto.

Il blitz del Commissariato Trevi

Le chiamate di emergenza al 112 da parte degli automobilisti sotto attacco hanno fatto scattare una caccia all’uomo immediata all’interno del parco.

Gli agenti del Commissariato Trevi si sono fiondati su viale D’Annunzio guidati dalle indicazioni dei testimoni, individuando e bloccando il ventinovenne a breve distanza dal punto del lancio mentre cercava di allontanarsi.

La linea della Procura: Il giovane, che vanta già precedenti specifici per danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato ammanettato. Gli inquirenti, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, hanno formulato la pesantissima accusa di tentato omicidio, data la micidiale potenzialità letale del gesto.

Sono tuttora in corso gli accertamenti medici per stabilire se il ragazzo abbia agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol, o se sia stato colto da un improvviso raptus psichico.

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