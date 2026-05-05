Follia all’Esquilino: turista preso a morsi all’orecchio e rapinato. È caccia ai banditi

Non è stato un semplice scippo, ma un’aggressione di una violenza ferina quella consumata nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Esquilino.

Un turista spagnolo di 30 anni, in visita nella Capitale per qualche giorno di vacanza, è finito in ospedale dopo essere stato morso brutalmente a un orecchio e rapinato della sua collana d’oro.

L’agguato e il primo tentativo di fuga

Il teatro della violenza è il quadrante compreso tra via Giolitti e via Gioberti, a ridosso della stazione Termini. Sono le tre del mattino di domenica 3 maggio quando la vittima, in compagnia di un amico, viene avvicinata da due uomini di origini nordafricane.

L’obiettivo: la catenina d’oro del valore di 2.000 euro che il giovane porta al collo.

In un primo momento, i due turisti riescono a reagire e a sfuggire alla morsa dei rapinatori, iniziando a correre in direzione di via Napoleone III nella speranza di mettersi in salvo.

L’accerchiamento e il morso ferale

La fuga, però, si trasforma in una trappola. All’altezza di via Napoleone III, i due vengono intercettati da altri due complici che chiudono ogni via d’uscita. Il 30enne spagnolo cerca disperatamente di divincolarsi, ma viene bloccato con forza.

È in questo frangente che uno dei malviventi, con un gesto di inaudita ferocia, si scaglia contro di lui mordendolo con violenza a un orecchio per fiaccarne la resistenza.

Nel dolore e nella confusione del momento, i rapinatori riescono a strappare il monile e a dileguarsi rapidamente tra le ombre del quartiere, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle pattuglie.

Indagini in corso: al vaglio le telecamere

Il turista è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni. Le sue condizioni non sono gravi, ma la ferita riportata e lo shock per la modalità dell’aggressione sono profondi.

Sul caso indagano le forze dell’ordine, che hanno già iniziato a passare al setaccio i filmati dei numerosi sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di via Giolitti e via Napoleone III.

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