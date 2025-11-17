Forni, lavatrici e frigoriferi sul furgone: fermati padre e figlio al campo rom di via Salviati

Una serata di controlli si è trasformata in un blitz contro lo smaltimento abusivo. Poco dopo le 19 di ieri domenica 16 novembre, gli agenti dell’unità Spe – Sicurezza pubblica emergenziale della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nell’area circostante il campo rom di via dei Salviati, hanno sorpreso due uomini intenti a prelevare materiale da un autocarro in via Guglielmo Sansoni.

Il sequestro

All’interno del mezzo, gli operanti hanno rinvenuto un’ingente quantità di rifiuti speciali e pericolosi pronti per essere abbandonati: forni, lavatrici, frigoriferi, profilati di alluminio. Tutto raccolto e trasportato illegalmente, senza alcun formulario di identificazione.

I responsabili

Si tratta di padre e figlio, rispettivamente di 58 e 21 anni, residenti nel campo. Entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per gestione e trasporto illegale di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non.

Al più giovane, conducente del furgone, è stata applicata anche la misura accessoria del ritiro della patente di guida ai fini della sospensione.

Le conseguenze

Il furgone e l’intero carico sono stati posti sotto sequestro.

