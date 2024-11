Foro Romano e Palatino con Inforidea

Un evento straordinario a scopo benefico organizzato da Inforidea: una giornata unica nel parco archeologico più famoso e suggestivo del mondo.

Dettagli dell’evento:

Data: Domenica 1 dicembre 2024

Domenica 1 dicembre 2024 Orario di partenza: 9:00

9:00 Punto di ritrovo: Largo Salara Vecchia, Entrata Foro Romano (Lato Via dei Fori Imperiali, altezza Via Cavour)

Camminare tra le maestose rovine del Foro Romano e del Palatino è un viaggio indietro nel tempo. Scoprirete templi, edifici pubblici, palazzi, strade e altre strutture che sono stati testimoni della nascita e dell’evoluzione di Roma.

Il percorso vi guiderà attraverso uno degli scavi archeologici più significativi della storia, con la possibilità di vedere le rovine che raccontano storie di un passato antico e affascinante.

Programma della giornata:

Durata: 7 ore

Lunghezza percorso: 3 km

Dislivello: 50 metri

Difficoltà: T (turistico, adatto a tutti)

Il percorso è ricco di dettagli storici, e l’itinerario potrà subire modifiche in base alla curiosità dei partecipanti e alla bellezza dei luoghi.

Contributo di partecipazione:

Contributo associativo : €10

: €10 Biglietto d’ingresso : Gratuito (prima domenica del mese)

: Gratuito (prima domenica del mese) Noleggio auricolari: €2

Nota importante: L’evento è riservato ai soci Federtrek. Se non sei ancora tesserato, potrai farlo al costo di €15 (valido per un anno), e il contributo evento per i nuovi soci sarà €5.

Come partecipare: La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp, indicando nome, cognome e numero di tessera (se già in possesso). Per info e prenotazioni:

AEV Mario Modelli : 340 155 3401

: 340 155 3401 ACC Loredana Fauci: 339 103 6684

Cosa portare:

Scarpe comode

Acqua (almeno 1 litro)

Pranzo al sacco

Abbigliamento comodo e a strati

Durante l’evento, potrebbero essere scattate fotografie o girati filmati a scopo promozionale. Se non desideri essere fotografato, ti preghiamo di informare gli accompagnatori.