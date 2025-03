Giornate di Primavera FAI a Castrum Novum, antica colonia romana di Santa Marinella

Dopo numerose edizioni delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno assolate, purtroppo quest’anno la pioggia ha funestato l’atteso appuntamento del 22 e 23 marzo 2025. La dolce stagione della rinascita si è fatta attendere fino al pomeriggio della domenica, quando è esploso un sole liberatorio ed è iniziato il frenetico sciamare dei visitatori. di Primavera e d’Autunno assolate, purtroppo quest’anno la pioggia ha funestato l’atteso appuntamento del 22 e 23 marzo 2025. La dolce stagione della rinascita si è fatta attendere fino al pomeriggio della domenica, quando è esploso un sole liberatorio ed è iniziato il frenetico sciamare dei visitatori.

Centinaia di ospiti hanno visitato nel pomeriggio della domenica il sito archeologico di Castrum Novum, nato come fortezza romana nel 264 a.C. a difesa del litorale durante la Prima Guerra Punica. I Cartaginesi non sono mai arrivati ad insidiare Roma e dopo un po’ di tempo la fortezza si è trasformata in colonia marittima, crescendo e prosperando grazie alle sue peschiere, gli allevamenti di ostriche, murene e pesci, di cui i Romani erano ghiotti. Nella città fu costruito un grande teatro (ben 1000 posti), un tempio, il foro, una grande e ricca domus, le terme e chissà altro: gli scavi avviati nel 2015 sono ancora in corso.

alcuni volontari del gruppo archeologico hanno effettuato uno scavo, mostrando le relative tecniche e trovando anche dei resti di anfore negli ambienti del foro. Nel quartier generale di scavo invece venivano mostrate le tecniche di conservazione e pulitura dei reperti da parte dagli esperti di restauro, capitanati da Elisabetta. Durante le Giornate e nonostante la pioggiamostrando le relative tecniche e trovando anche dei resti di anfore negli ambienti del foro. Nel quartier generale di scavo invece venivano mostrate le tecniche di conservazione e pulitura dei reperti da parte dagli esperti di restauro, capitanati da Elisabetta.

Nonostante i brutti scherzi del tempo l’organizzazione e la disponibilità dei volontari del FAI e del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite ha prevalso sulle avversità.

Ma la storia non finisce qui. In attesa delle prossime Giornate FAI (in autunno), se ancora non conoscete Castrum Novum, venite tutte le domeniche a visitare l’antica colonia romana e per chi è interessato può anche collaborare alle iniziative del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e del Gruppo FAI di Civitavecchia.

Per prenotazioni e per vedere i programmi culturali del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite andate sul sito

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.